Vigil for Peace: in ricordo dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, dal 6 al 9 agosto una veglia per la Pace a New York

La mattina di lunedì 6 agosto 1945, mentre a New York era ancora domenica sera, l'aviazione statunitense sganciava la prima bomba atomica sulla popolazione di Hiroshima. Tre giorni dopo, la mattina di giovedì 9 agosto 1945 l'aviazione statunitense sganciò la seconda e ben più potente bomba atomica sulla popolazione di Nagasaki. Domenica 2 settembre 1945 l'imperatore del Giappone si arrende senza condizioni. Il bombardamento nucleare delle città di Hiroshima e di Nagasaki rimangono gli unici due casi di uso deliberato di armi nucleari in guerra.

Tra la sera di lunedì 6 agosto e la sera di mercoledì 9 agosto (in Italia dalle 01 del 6 alle 04 del 9 agosto, a New York, nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e Maria (325 E 33rd St, NY 10016) sarà aperta a tutti, amici, gruppi, comunità e famiglie, per pregare per la pace e la fine dei tanti conflitti in corso nel mondo. La Veglia è uno dei tanti risultati della Preghiera per la Pace, iniziata da Papa Giovanni Paolo II ad Assisi nel 1986 e proseguita ogni anno da allora dalla Comunità di Sant'Egidio (il prossimo appuntamento a settembre a Parigi).



Sarà possibile unirsi virtualmente alla Veglia di preghiera in streaming (

Sarà possibile unirsi virtualmente alla Veglia di preghiera qui ) da ogni parte del mondo.

E' possibile partecipare inviando le proprie preghiere via e-mail a [email protected] . Tutte le preghiere saranno lette nel corso della veglia.

Il Trattato di non proliferazione nucleare (NPT) articola l'impegno dell'umanità per il disarmo nucleare attraverso continue consultazioni per comprendere e delineare i modi e i mezzi per avanzare e quindi realizzare il disarmo nucleare. Il NPT è diventato legge internazionale nel 1970 ed è stato ratificato da 190 governi.

La Chiesa cattolica ha sempre sostenuto l'abolizione delle armi nucleari. Sono necessari un impegno e un lavoro più intensi per raggiungere questo obiettivo, soprattutto mentre la produzione e l'uso di armi "convenzionali" crescono drammaticamente. Tutti i Paesi, e in particolare gli Stati Uniti, stanno "modernizzando" l'arsenale di armi nucleari, per renderle molto più efficaci, "modernizzando" anche i mezzi di puntamento e di distribuzione di tali armi. Il trattato New START, l'ultimo trattato sulle armi nucleari tra Stati Uniti e Russia, entrato in vigore nel 2011, terminerà nel febbraio 2026.

La veglia è organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio con l'aiuto di parrocchie, volontari e organizzazioni, tra cui il Catholic Peacebuilding Network.

Questo dipinto è stato realizzato nel 2022 nei Laboratori d'Arte di Sant'Egidio di Roma. Rappresenta Hiroshima dopo il bombardamento nucleare del 6 agosto 1945.

Per ulteriori informazioni: