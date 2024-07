Le Summer School 2024, i centri didattici estivi della Comunità di Sant’Egidio, dove tra gioco e studio si educa alla pace

Anche quest’anno, con grande entusiasmo dei bambini delle Scuole della Pace, Sant'Egidio ha avviato le Summer School, attive in queste settimane a Roma in molti quartieri - da Primavalle a Ostia, da Magliana a San Basilio - solo per citarne alcune.



La Summer School è un’iniziativa che si svolge nel periodo estivo di giugno e luglio, nella forma di centri didattici estivi gratuiti rivolti ai bambini e alle bambine delle periferie, attraverso attività non solo ricreative, ma anche di sostegno allo studio - si studia con i libri delle vacanze - per il recupero delle materie scolastiche.



Sant’Egidio vuole concentrare il suo impegno anche su tutti quei minori a rischio di dispersione scolastica, che avranno difficoltà nel recuperare il gap formativo che li separa dai compagni di scuola.



Ogni settimana si svolge un programma di attività didattiche intensive, laboratori, realizzati da giovani volontari, adeguatamente formati, che aiutano a studiare i più piccoli.



Oltre a studiare si gioca insieme e si affrontano anche argomenti importanti come quelli dell’educazione alla pace, alla solidarietà e all’ecologia. E poi ancora gite e feste per scoprire la bellezza della città insieme agli amici della Scuola della Pace!