Duemila diplomi di lingua e cultura italiana a persone di oltre 100 nazionalità. E' festa dell'integrazione a Roma, dal centro alla periferia

Tempo di esami in Italia e anche alla Scuola di Lingua e Cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio. A Roma, dove alla prima sede di Trastevere si sono aggiunte negli ultimi anni numerose sezioni nei quartieri della periferia, migliaia di persone di origine straniera, per lo più lavoratori, che hanno seguito le lezioni per tutto l'anno scolastico, hanno affrontato gli esami dal livello A1 al livello C1.

Nel fine settimana appena trascorso si sono svolte le cerimonie per la consegna dei diplomi. Momenti di festa, in cui gli studenti, di oltre 100 nazionalità diverse, hanno manifestato l'entusiasmo e la soddisfazione di aver acquisito uno strumento, quello della lingua, che apre le porte all'integrazione lavorativa, ma anche all'acquisizione di una nuova identità, che unisce le ricchezze della cultura di provenienza a quella di accoglienza.

Lo hanno reso evidente gli studenti del Corso di Canto Corale che, ricevendo i diplomi nello storico salone della chiesa della Trinità dei Pellegrini, luogo dove morì Goffredo Mameli, hanno intonato in coro l'inno nazionale italiano.

Ma la scuola ha un valore aggiunto, che in tanti, ricevendo gli attestati, hanno voluto sottolineare: "Qui ho trovato persone che hanno parlato con me, che mi hanno ascoltato" "Questa scuola è la prova che c'è ancora umanità attorno a noi" " ci avete insegnato non solo la lingua, ma anche l'importanza della pace e di diventare ambasciatori di pace. Ci avete mostrato come costruire amicizie e creare un mondo migliore dove la pace regna. Avete instillato in noi l'importanza del volontariato e dell'amore per i poveri. Ci avete anche guidato nel mantenere una vita di preghiera fedele, indipendentemente dalla nostra religione".

Sono in tutto 2030 le persone che hanno conseguito gli attestati, dei corsi di Lingua, di Economia Domestica e di Canto Corale. Nei prossimi mesi si concluderanno anche i corsi professionalizzanti per Care Giver e per Mediatori Interculturali.