Anziani, Sant’Egidio: tanto caldo, troppa solitudine. Conferenza stampa venerdì 12 luglio ore 11:30

Venerdì 12 luglio, alle 11.30, conferenza stampa – Saranno presentati i risultati di un’inchiesta svolta in diverse città italiane e lanciate proposte per proteggere la parte più fragile della popolazione – Presenti anche alcuni testimoni di storie di isolamento e di solidarietà.

Di fronte alle sempre più acute ondate di calore, ma soprattutto alla crescita significativa delle persone che vivono da sole in Italia, è necessario proteggere i più fragili, come la popolazione anziana. La Comunità di Sant’Egidio intende presentare, in conferenza stampa, i risultati di un’inchiesta svolta in diverse città italiane e lanciare alcune proposte per proteggere chi, particolarmente in estate, è a rischio e garantire condizioni di vita civili e dignitose per tutti gli anziani, a partire da chi è solo e da chi vive negli istituti.





Conferenza Stampa “Tanto caldo, troppa solitudine”

Dati e proposte per proteggere la parte più fragile della popolazione



Interverrà il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo



Saranno presenti anche alcuni testimoni di storie di isolamento e di solidarietà Venerdì 12 luglio, ore 11.30



Sala delle Conferenze della Comunità di Sant’Egidio, Roma, via della Paglia 14B