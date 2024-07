Passi avanti verso la pace in Sud Sudan. Siglati a Nairobi 8 protocolli fra governo e opposizione del Sud Sudan

Il governo di unità nazionale e l'opposizione del Sud Sudan riuniti a Nairobi nella Tumaini (Speranza) Initiative hanno siglato i primi otto protocolli discussi negli ultimi tre mesi. E' il primo risultato tangibile di un dialogo politico serrato che è stato capace di superare momenti di difficoltà e raggiungere un primo importante risultato. Altri protocolli sono stati discussi e sono pronti per essere ratificati.

I protocolli sui quali si è raggiunto un primo accordo vanno dall'assistenza umanitaria alla risoluzione dei conflitti fra le comunità, dalle misure per ricostruire la fiducia fra le parti alla riforma del sistema di sicurezza fino al ruolo dei garanti. I protocolli sulla riforma della giustizia, della gestione delle risorse e delle finanze e sul processo per la scrittura della Costituzione sono stati discussi e pronti per la ratifica.



La Comunità di Sant'Egidio, co-mediatrice di questo processo, ha visto riconosciuto il proprio ruolo nell'aver preparato la strada all'elaborazione dei protocolli la cui base è stata gettata con la Rome Initiative e nel contributo dato in questi mesi di lavoro a Nairobi.

Le difficoltà che sta vivendo la regione del Corno d'Africa con la guerra in Sudan, l'instabilità in Etiopia, le recenti manifestazioni popolari in Kenya e la gravissima crisi economica nello stesso Sud Sudan non hanno finora fermato il dialogo politico fra sud sudanesi che hanno potuto raggiungere questo iniziale accordo discutendo liberi dalla paura e con la sguardo rivolto alle future generazioni.