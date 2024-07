Per molti anziani, l'estate rappresenta una doppia sfida: il caldo estremo e la solitudine. Per affrontare queste difficoltà, la Comunità di Sant’Egidio di Padova ha organizzato incontri settimanali dedicati ad accogliere gli anziani soli. L'iniziativa ha lo scopo di combattere l'isolamento e promuovere la creazione di reti sociali e momenti di compagnia per le persone più fragili.