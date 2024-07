Caldo e solitudine, per gli anziani l'aiuto di Sant'Egidio

La Comunità assiste le persone sole in estate in molti quartieri di Roma e a Civitavecchia, Visite, pasti, spesa consegnata a casa e telefonate.

"Viva gli anziani!" è più di una esclamazione. Per la Comunità di Sant'Egidio, è un vero e proprio programma attivo da vent'anni in 11 città italiane. Nel Lazio copre diversi quartieri della Capitale e Civitavecchia. È un programma di aiuto attivo tutto l'anno, soprattutto d'estate, nei mesi più caldi quando aumentano le difficoltà e la solitudine, fatto di gesti semplici e concreti come visite, pasti e spesa consegnati a casa, e telefonate quotidiane.

In tutta Italia, 9 milioni di anziani vivono soli. Oltre l'80% rimane a casa in solitudine durante l'estate, senza trascorrere neppure un giorno fuori città. Ognuno può contribuire e dare aiuto. La rete discreta di protezione del programma è fatta di volontari, medici, portieri, commercianti, vicini di casa e semplici cittadini che si vogliono rendere utili, oltre che di anziani che si aiutano l'un l'altro.

Ci sono anche altre iniziative: i Summer Point dove ci si può incontrare e stare in compagnia, le vacanze solidali al mare, in campagna, al lago per i soggetti più fragili, e il cohousing, l'abitare insieme. A Roma ci sono 165 appartamenti in cui sono coinvolti 1.100 anziani. È un'alternativa all'ospedalizzazione e alla residenza in strutture istituzionali. L'obiettivo è sostenere gli anziani a vivere con dignità.



Nel servizio di Claudio Vedovati per TGR Lazio, le interviste a Giancarlo Penza, Comunità di Sant'Egidio, e Annamaria Coluzzi, volontaria