L'Europa senza muri dei Giovani per la Pace comincia in Grecia, con i bambini dei campi profughi di Atene e Corinto

Hanno preparato per mesi queste "vacanze speciali" in Grecia, raccogliendo fondi sui social e con eventi dedicati, organizzando i materiali didattici e le attività ed ora i Giovani per la Pace di Roma ed altre città italiane e europee sono ad Atene, per trascorrere alcune settimane con i bambini dei campi profughi di Schisto (alla periferia della capitale greca) e di Corinto.

Nei due campi ci sono circa 200 bambini. Vengono da tante terre afflitte dalla guerra e dalla povertà, ma soprattutto dalla Siria, l'Afghanistan, l'Iran, l'Iraq, il Congo. Paesi lontani solo geofraficamente: i loro nomi sono familiari, perchè ricorrono nella preghiera per la pace che ogni mese si celebra in tutte le Comunità di Sant'Egidio nel mondo.

Molti bambini sono profughi praticamente dalla nascita: non hanno mai avuto una vera casa. Conoscono la fuga e poi una vita in viaggio senza mai approdare in un luogo sicuro.

In queste vite precarie, l'estate con i Giovani per la Pace è diventata da qualche anno un segno di stabilità. Le famiglie e i bambini che sono nei campi da qualche tempo, infatti, li aspettano, per trascorrere qualche settimana di gite, visite, giochi, amicizia .... e ottimo cibo.