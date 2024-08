"Vivan los Ancianos": a Santiago de Cuba il Congresso che celebra gli anziani

Comprendere la vecchiaia e la solitudine nelle nostre città è ciò che ha motivato la Comunità di San Egidio di Santiago di Cuba a realizzare il II Congresso “Viva gli Anziani” dal 31 luglio al 3 agosto 2024, dove gli anziani sono stati al centro dell'attenzione della città.

All'inaugurazione, giovani e adolescenti del Progetto Sin Barreras hanno realizzato delle performance culturali dedicate agli anziani, dimostrando come il dialogo intergenerazionale sia non solo possibile, ma fonte di arricchimento reciproco.

Il Congresso si è sviluppato in diversi spazi con varie attività: una mostra di artigianato realizzata dagli anziani è stata allestita nella Chiesa di Nuestra Señora del Carmen; mentre nella Biblioteca Provinciale Elvira Cape venivano esposte le opere fotografiche e i disegni della mostra collettiva "Un viaje Compartido". Le opere, realizzate dai bambini della Escuelita de la Paz, hanno rivelato la profonda connessione tra le generazioni, offrendo uno sguardo fresco e toccante sul mondo degli anziani.

Anche la danza ha avuto il suo ruolo: gli anziani hanno insegnato ai giovani la danza nazionale del Danzon come segno di trasmissione di una tradizione considerata patrimonio della città.



Una giornata di studio con alcuni docenti dell'Università d'Oriente e i direttori provinciali della Sanità Pubblica, ha affrontato le questioni sociali relative alla condizione degli anziani: la solitudine, la violenza, l'istituzionalizzazione nelle case di cura e la situazione economica degli anziani, l'empowerment degli anziani, il ruolo fondamentale della famiglia e della comunità nella loro cura, e l'importanza di un approccio multidisciplinare nel garantire il loro benessere.

Il congresso si è concluso con una Liturgia di Ringraziamento, presieduta da Padre Casamayor. Durante la celebrazione, gli anziani sono stati invitati a considerarsi parte attiva della società e testimoni viventi del Vangelo. È stato anche un momento per ricordare coloro che non ci sono più, sottolineando il valore inestimabile di ogni vita.

"Vivan los Ancianos" ha ribadito l'importanza di vedere la vecchiaia non come una malattia, ma come una fase preziosa dell'esistenza. In un mondo che spesso marginalizza gli anziani, iniziative come questa ricordano il loro insostituibile ruolo di memoria storica e fonte di saggezza per le nuove generazioni.