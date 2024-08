"Continuare la strada del dialogo per la pace in Sud Sudan". A Sant'Egidio si incontrano governo e gruppi armati di opposizione

Un incontro ad alto livello, per tenere vive le speranze di pace in Sud Sudan, si è tenuto nei giorni scorsi, a Sant’Egidio: presenti l’inviato speciale del presidente del Sud Sudan, ambasciatore Albino Aboug, una delegazione dei gruppi armati e dei partiti di opposizione SSOMA, guidata dal generale Thomas Cirillo, e i rappresentanti del governo del Kenya, tra cui il generale Lazarus Sumbeiywo, a capo della “Tumaini Peace Iniziative”, il processo negoziale che si tiene a Nairobi dallo scorso maggio.

Nel corso dell’incontro, il primo dopo diversi mesi tra il governo del Sud Sudan e i leader dei gruppi di opposizione, le parti hanno espresso il desiderio di continuare sulla strada del dialogo come unica soluzione alla crisi politica che attanaglia il Paese e di affrontare le posizioni divergenti attraverso il compromesso e la consultazione.