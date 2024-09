Il 6 settembre 2024, dalle ore 17:00 in Piazza Bianca a Colleferro, si terrà la commemorazione per il quarto anniversario della tragica scomparsa di Willy Monteiro Duarte.



L’evento, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con l’amministrazione comunale, sarà un momento di riflessione per ricordare Willy e promuovere i valori di solidarietà, rispetto e convivenza pacifica.