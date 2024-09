Nell'anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001, questa sera, alle ore 20, la Comunità di Sant’Egidio si raccoglie in preghiera nella basilica di Santa Maria in Trastevere per ricordare le vittime del terrorismo e di tutte le guerre.

La preghiera è presieduta da mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone.

La preghiera viene trasmessa in diretta sulla homepage di www.santegidio.org e su Padre Pio TV.