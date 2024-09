Ad Anversa, Sant’Egidio rinnova l’impegno di custodire la memoria della Shoah

La Comunità di Sant’Egidio ha organizzato una marcia commemorativa a Anversa per ricordare le vittime della Shoah.



Con lo slogan "Chi dimentica è condannato a ripetere", l'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno preso parte a una manifestazione pacifica, portando cartelli con i nomi dei campi di concentramento, come monito a non dimenticare mai questa tragedia.



Tra i partecipanti, sono state particolarmente significative le presenze di famiglie di origine siriana e afghana, arrivate in Belgio attraverso i Corridoi Umanitari.

La marcia è partita alle 18:00 dalla chiesa di San Carlo Borromeo, un luogo di preghiera per la Comunità. Il corteo, composto da molte famiglie con bambini e giovani, ha proseguito in modo raccolto verso il Monumento dei Deportati, dove si è svolta una breve ma significativa cerimonia.



Durante la cerimonia, sono intervenuti:



• Don Hendrik Hoet della diocesi di Anversa

• Tatjana Scheck, assessore agli Affari Sociali di Anversa

• Ingrid Weinberger, figlia di un sopravvissuto alla Shoah

• Natan Phuati, rappresentante dei Giovani per la Pace



Infine, bambini e anziani hanno deposto rose bianche ai piedi del monumento, come simbolo di un ponte tra le generazioni.