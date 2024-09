Conclusa con successo la mostra "Naufragi/Approdi" alla Ca' d'Oro di Venezia

Si è conclusa sabato 14 settembre, presso la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro a Venezia, la mostra "Naufragi/Approdi", curata da Alessandro Zuccari e realizzata dall'artista César Meneghetti in collaborazione con i laboratori d'Arte della Comunità di Sant'Egidio. La mostra ha esplorato il tema delle migrazioni attraverso le opere degli artisti con disabilità, che hanno saputo raccontare, con sensibilità e profondità, le storie di dolore e speranza dei migranti.



L'evento finale ha visto la partecipazione di circa 100 persone, che hanno assistito al concerto di chiusura eseguito dal Duo Palladio, composto da Martina Filippi e Jacopo Parolo. Il programma musicale ha incluso brani di Čajkovskij, Shostakovich, Piazzolla e Jenkins, e ha accompagnato in modo suggestivo la conclusione della mostra, lasciando nei presenti un forte impatto emotivo.



La mostra ha riscosso l'apprezzamento di un pubblico eterogeneo, attirando l'attenzione per la qualità delle opere e per l'importanza del tema trattato.



Dopo questa tappa veneziana, la mostra si trasferirà a Roma, presso l'Istituto Centrale del Restauro, dove sarà esposta in occasione delle Giornate europee del Patrimonio il 28 e 29 settembre. L'esposizione rimarrà aperta fino al 3 dicembre.