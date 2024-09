2 OTTOBRE - "L'Impossibile Diventa Possibile": evento inaugurale della seconda edizione del Festival dello Stupore

La Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con numerose associazioni, annuncia "L'Impossibile Diventa Possibile", evento inaugurale della seconda edizione del Festival dello Stupore.

Data: Mercoledì 2 ottobre

Orario: Partenza alle ore 17:00

Luogo di partenza: Area verde tra via di Tor Bella Monaca e viale Ferdinando Quaglia

Arrivo: Largo Mengaroni

L'evento è pensato per coinvolgere attivamente il quartiere di Tor Bella Monaca e dare visibilità a progetti di riqualificazione urbana in un'area che sta vivendo una significativa trasformazione. Attraverso un percorso simbolico, si attraverseranno le vie del quartiere, unendo musica, performance artistiche e momenti di incontro per raccontare il desiderio di cambiamento e la capacità di immaginare un futuro diverso per luoghi troppo spesso trascurati.



Protagonista della giornata sarà Marco Cavallo, un'imponente opera d'arte creata da Franco Basaglia, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, e dai suoi collaboratori. Questo cavallo azzurro, simbolo di libertà e speranza, rappresenta la forza dei sogni e delle aspirazioni che possono abbattere le barriere e portare a nuovi orizzonti. Per l'occasione, Marco Cavallo arriva a Roma direttamente da Trieste e guiderà il corteo inaugurale del festival.



La Banda Basaglia, con le sue note energiche, accompagnerà il corteo insieme ai trampolieri della Compagnia Artù, che aggiungeranno un tocco di magia e festa lungo il percorso. La Wild Up Crew sorprenderà il pubblico con esibizioni di street dance in stile flash mob.



Saranno presenti artisti, giornalisti, storici e critici d'arte, pensatori e voci autorevoli come Alessandro Zuccari, Nathan Levialdi Ghiron, Maria Cuffaro e Filippo Ceccarelli, che arricchiranno l'evento con i loro contributi.



Le Jolie Rouge Théâtre offriranno brevi incursioni teatrali lungo il percorso, con letture dedicate alla storia di Marco Cavallo e alle sfide ritenute "impossibili" che hanno segnato la storia del nostro Paese, mostrando come queste siano diventate occasioni di cambiamento e diritti conquistati.



"L'Impossibile Diventa Possibile" è un'occasione per vivere insieme un'esperienza di comunità, arte e partecipazione, celebrando la capacità collettiva di trasformare il territorio attraverso la cultura e l'impegno condiviso.



Per maggiori informazioni:

Visita il sito www.stuporefest.com

Nei giorni seguenti, il festival dello Stupore prosegue con altri eventi:



Data: Giovedì 3 ottobre

Orario: 17:00

Luogo: Piazza dei Consoli



All'interno del Festival dello Stupore, si terrà "Immaginare la Pace", un evento dedicato al potere dell'immaginazione nella costruzione di un futuro di pace. L'iniziativa vedrà la partecipazione della Banda Cecafumo e della Supa Dupa Edge , che offriranno performance musicali e artistiche per trasmettere messaggi di pace e unità. La compagnia teatrale Jolie Rouge Théâtre presenterà letture e interpretazioni volte a riflettere sul tema della pace, mentre verranno condivise testimonianze di persone che hanno vissuto la guerra, offrendo prospettive diverse e profonde.



Un momento culminante dell'evento sarà l'inaugurazione dell'opera "Carapace", una grande tartaruga simbolo di protezione e saggezza, alla quale il pubblico potrà contribuire con disegni e messaggi sulla pace. Inoltre, sarà organizzata una raccolta di materiale didattico per i bambini ucraini colpiti dal conflitto, dimostrando un impegno concreto verso la solidarietà e il sostegno educativo.



SUPER! La Festa delle Feste



Data: Sabato 5 ottobre

Orario: 16:00

Luogo: Parco di via Ugento (Quarticciolo)



"SUPER! La Festa delle Feste" rappresenta il culmine del Festival dello Stupore, offrendo un evento all'insegna della solidarietà e del divertimento. L'iniziativa prevede spettacoli di grandi illusionisti italiani, momenti di intrattenimento per famiglie, anziani e bambini, con particolare attenzione a chi è arrivato a Roma attraverso i corridoi umanitari. L'evento creerà un'atmosfera di festa e meraviglia, promuovendo la condivisione e la magia dello spettacolo in un contesto inclusivo e accogliente.





Stop War e Make Peace

Data: 14 novembre

Luogo: Teatri di Tor Bella Monaca e Cinema Don Bosco



All'interno del Festival dello Stupore, sono previsti anche gli eventi "Stop War" e "Make Peace", dedicati alle scuole. Queste iniziative mirano a coinvolgere studenti e insegnanti in attività educative e creative che promuovono la pace e la comprensione reciproca. "Stop War" si concentra sulla riflessione e l'approfondimento delle dinamiche globali dei conflitti, offrendo agli studenti l'opportunità di ascoltare testimonianze dirette e partecipare a discussioni che promuovono il dialogo come strumento di pace. "Make Peace" focalizza l'attenzione sul futuro, incoraggiando i giovani a immaginare e costruire un mondo più pacifico e inclusivo. Gli eventi vedranno la partecipazione di ospiti di rilievo, tra cui Lucia Monteiro, madre di Willy Monteiro, che condividerà una toccante testimonianza sull'importanza di contrastare la violenza e promuovere una cultura del rispetto. I giornalisti Nello Scavo (in collegamento dall’Ucraina) e Lucia Capuzzi (in collegamento da Gerusalemme), Inoltre, la giornalista Maria Cuffaro, storica inviata di guerra, rifletterà sulle conseguenze dei conflitti e sulle vie possibili per costruire la pace. Mario Giro, esperto di relazioni internazionali e protagonista di trattative di pace, condividerà la sua esperienza sul campo. I giovani ucraini della Comunità di Sant'Egidio, in collegamento speciale, porteranno testimonianze di resilienza e speranza dal fronte ucraino. L'evento includerà anche intermezzi di musica, espressioni artistiche e messaggi di pace.