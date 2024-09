Nel forum 17 emerge l'ecofratellanza nella consapevolezza di un destino comune

La crisi climatica, le alluvioni che colpiscono l'Africa e oggi anche l'Europa, le epidemie, ci mostrano con evidenza che abbiamo un destino comune, una ecofratellanza, sostiene Abdessalam Kleiche, esperto di relazioni internazionali. Il teologo protestante Christian Krieger, Presidente della federazione Protestante francese, ha annunciato a riguardo la proposta di una giornata della fratellanza non solo delle religioni, ma di tutti i movimenti filosofici e delle altre realtà culturali. Il documento di Abu Dhabi, firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Zhar Al-Tayyeb, è un riferimento per affermare che la fraternità è un diritto, non solo tra le religioni, ma con tutti, secondo Ali Abthani, Presidente dell’istituto per il dialogo interreligioso dell’Iran, dal 1997 al 2021 capo di gabinetto del governo di Katami e poi vice presidente. Mons. Indunil J.K. Kodithuwakku, segretario del Dicastero per il Dialogo interreligioso, ha insititito sul sostenere le associazioni che praticano il bene come nell'assistenza ai migranti.