"Ai nostri nipoti e a tutti i giovani diciamo quanto è preziosa la pace": Sofia e Francesco di Sant'Egidio in occasione della Festa dei Nonni

“Il 1° ottobre, celebriamo la Giornata Internazionale delle persone anziane, istituita nel 1990 dalle Nazioni Unite. Domani, il 2 ottobre, è la Festa dei Nonni, una festività stabilita per legge in Italia nel 2005 proprio con l’obiettivo di riconoscere l’importanza del ruolo dei nonni all’interno delle famiglie e nella società in generale. Questa data coincide anche con la celebrazione nella Chiesa Cattolica degli “angeli custodi”. La prossimità di queste due occasioni ci offre l’opportunità di riflettere sul ruolo cruciale svolto dai nonni e dagli anziani per la nostra società.”



In questo breve video Sofia e Francesco, della Comunità di Sant'Egidio, colgono l'occasione della festa dei nonni per raccontare tutto il loro orrore per la guerra e per incoraggiare i giovani a non abituarsi ai conflitti ma a cercare piuttosto sempre di proteggere la pace.