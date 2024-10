A Novara, l'inaugurazione della "Casa della Pace" nel quartiere Dalmazia. Sarà la sede del programma "Viva gli Anziani"

A Novara, si inaugura oggi, 5 ottobre, «La casa della pace», voluta dalla Comunità di Sant`Egidio per portare servizi e assistenza nel quartiere Dalmazia, ormai abitato da tanti anziani. «E` un sogno che si avvera» commenta Daniela Sironi. La «Casa» ospiterà il programma «Viva gli anziani» e qui verranno organizzati momenti di incontro e scambio tra gli abitanti della zona, le famiglie dei nuovi residenti e chi vive il quartiere da lungo tempo. L'obiettivo è anche di farne un luogo di servizi di prossimità, a cominciare da quelli medici. «Abbiamo preso contatti con l'Asl per avere un infermiere di comunità e invitare un dottore di famiglia a usare questi locali: l'ambulatorio di base più vicino si trova in viale Giulio Cesare e per arrivarci è necessario prendere il bus o avere l'auto - continua Sironi - Ma la nostra rete vuole allargarsi anche ai Servizi sociali e alle forze dell'ordine». La Comunità dal 2013 accoglie nel quartiere in 10 appartamenti di edilizia pubblica - recuperati e resi agibili da noi - famiglie in emergenza abitativa, profughi ed ex minori non accompagnati.

La Casa è dedicata a Paolo Giacomini, il «maestro Paolo» come lo conoscevano i suoi allievi della la Scuola di Lingua e Cultura italiana, aperta a Novara nel 1995, che grazie al suo impegno ha aperto la porta all'integrazione di migliaia di immigrati e di profughi che ancora oggi, a 15 anni dalla sua morte, giunta improvvisamente, lo ricordano come un punto di riferimento fondamentale per la loro vita in Italia.