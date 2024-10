Immaginare la Pace - Giovedì 10 ottobre alle ore 17:00, Piazza dei Consoli (Roma)

Giovedì 10 ottobre, alle ore 17:00 in Piazza dei Consoli a Roma, si terrà l'evento Immaginare la Pace, organizzato nell'ambito del Festival dello Stupore (www.stuporefest.com).



L'appuntamento prevede l’esibizione musicale della Banda Cecafumo e una performance della Wild Up Crew, seguita dalle letture del gruppo teatrale Jolie Rouge Teatro e dalle testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze di guerra. Durante l'evento sarà inaugurata l'opera collettiva Carapace, una grande tartaruga realizzata con il contributo delle persone con disabilità, che raccoglierà disegni e messaggi sul tema della pace.



Inoltre, sarà attivata una raccolta di materiale scolastico per i bambini ucraini, con la possibilità di donare quaderni, matite e libri.



Data: Giovedì 10 ottobre

Ora: 17:00

Luogo: Piazza dei Consoli

Ingresso: Libero e aperto a tutti