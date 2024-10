La mostra d'arte "Naufragi - Approdi" da Venezia a Roma. Complesso monumentale del San Michele a Ripa Grande, 10 ottobre, ore 17:30

Dalla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, dove la mostra è stata visitata da migliaia di persone, ed è stata occasione di incontri, eventi e performance, Naufragi - Approdi, arriva a Roma, nel complesso monumentale del San Michele a Ripa Grande.



L’esposizione, realizzata dall'artista César Meneghetti con i Laboratori d'Arte di Sant'Egidio e dagli artisti Marianna Caprioletti e Roberto Mizzon,a cura di Alessandro Zuccari, sarà presentata al pubblico il 10 ottobre alle ore 17.30, alla presenza degli artisti e del curatore.



Dettagli e modalità di visita



La mostra sarà aperta al pubblico ogni giovedì dalle 10:00 alle 18:30, fino al 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.



Per visite in altri giorni della settimana e per gruppi superiori alle 10 persone è necessario prenotarsi scrivendo a [email protected] o al link https://docs.google.com/forms/d/16mU0MfvbWy2gbThESvpzn5yM3LaP2z0evTkpP3bx4QU



Chiuso sabato e domenica