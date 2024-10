"Carapace": l'opera collettiva che rappresenta una tartaruga gigante che accoglie i messaggi di pace, inaugurata a Roma, a Piazza dei Consoli con il Festival dello Stupore

Il 10 ottobre, a Roma, Piazza dei Consoli nel quartiere Tuscolano ha accolto con entusiasmo l’evento “Immaginare la Pace”, all'interno del Festival dello Stupore (www.stuporefest.com), che ha visto l’inaugurazione dell'opera "Carapace", una grande tartaruga simbolo di protezione dalla guerra e rifugio di pace. E' un'opera collettiva ideata dai laboratori d’arte della Comunità di Sant’Egidio, frequentati da artisti e persone con disabilità, e realizzata in collaborazione con il collettivo di artisti della Baburka Factory. All'interno della grande tartaruga troveranno spazio lettere e messaggi di pace scritti o disegnati da bambini, ragazzi e chiunque voglia esprimere la sau contrarietà alla guerra e unirsi ai tanti che aspirano alla pace.

La "Carapace" ha coinvolto i partecipanti in un momento di festa, riflessione e creatività. L’evento si è concluso con un breve corteo simbolico che ha accompagnato l'opera fino alla Casa dell’Amicizia di Sant’Egidio, sempre a Piazza dei Consoli, considerata essa stessa una "Carapace", ovvero un luogo sicuro e protetto per tutti e in particolare per i più fragili, dove Sant'Egidio offre molti servizi: dalla Scuola della Pace per bambini italiani e nuovi italiani, alla distribuzione di generi alimentari e coperte per chi è in difficoltà, gli stessi laboratori d’arte, ecc.



La "Carapace" ora proseguirà la sua missione: soggiornerà nelle scuole del Tuscolano, Quarticciolo e Tor Bella Monaca, raccogliendo nel suo capiente ventre disegni e parole di pace dai bambini, in preparazione alle grandi manifestazioni contro ogni guerra previste in primavera.



Un esordio carico di significato per un’opera che unisce arte, inclusione e un messaggio forte di speranza.