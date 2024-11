Facciamo Pace?! La Mostra dei Bambini sulla Guerra a Parma dal 4 al 14 novembre

Dal 4 al 14 novembre 2024, presso la Sala delle Colonne del Laboratorio Aperto, nel Complesso di San Paolo (Vicolo delle Asse, 5, Parma), si terrà la mostra "FACCIAMO PACE?!", che affronta il tema della guerra attraverso le testimonianze dei bambini.

La mostra esplora come i conflitti, attuali e passati, influenzino la vita dei più giovani. Attraverso le parole di bambini di Kiev, Irpin e Kharkiv, così come di minori afghani giunti in Italia nel 2021, la mostra intende far emergere le difficoltà e le sofferenze subite da chi è spesso in silenzio. Voci di bambini congolesi fuggiti nei campi profughi di Goma e di piccoli africani in fuga da conflitti in Burkina Faso e Mozambico si uniranno a quelle dei bambini siriani, che attendono in campi profughi in Grecia e Libano.



Le varie sezioni della mostra – "La guerra del passato", "La guerra oggi", "La guerra alle spalle" e "Come realizzare la pace" – non si limitano a esporre lavori e riflessioni di bambini e ragazzi, ma invitano i visitatori a un percorso emotivo e di riflessione. Sebbene la mostra sia aperta a tutti, è particolarmente rivolta a un pubblico giovane, con spazi dedicati a laboratori e letture.



Informazioni sulla Mostra: Date: dal 4 al 14 novembre 2024

Luogo: Sala delle Colonne del Laboratorio Aperto, Complesso di San Paolo, Vicolo delle Asse, 5 (PR)

Orari di Apertura: Lunedì - Sabato: 9.00-13.00 | 15.00-19.00 Domenica: chiuso

Prenotazioni: Per prenotare una visita guidata, scrivere a Per prenotare una visita guidata, scrivere a [email protected]