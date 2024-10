Kit scolastici, distribuzioni alimentari e progetti di reinserimento per i ragazzi di strada: i weekend di solidarietà di Sant'Egidio in Costa d'Avorio

In una città come Abidjan, metropoli della Costa d'Avorio caratterizzata da profonde disuguaglianze, il comune di Cocody rappresenta il volto della ricchezza, ma nel quartiere di Angré c’è un'altra realtà: quella dei giovani di strada, spesso dimenticati e abbandonati a loro stessi. Qui, Sant’Egidio ha scelto di non chiudere gli occhi e, insieme a tanti giovani, continua a tessere legami di amicizia e sostegno concreto, offrendo non solo assistenza materiale, ma soprattutto una presenza costante che parla di solidarietà e speranza.



Sabato 12 ottobre, come ogni sabato, la Comunità si è recata al "Carrefour Prière" e nelle vicinanze della chiesa "Le Chandelier" per incontrare questi ragazzi e trascorrere insieme un momento di condivisione.

Durante l'incontro, hanno offerto un pasto e dialogato con i giovani, ascoltando le loro storie e discutendo delle possibilità di reinserimento familiare e sociale, un'iniziativa che da anni ha l'obiettivo di migliorare le prospettive di vita di questi adolescenti, favorendo un possibile ritorno alle loro famiglie, l'avviamento al mondo del lavoro e, per i più piccoli, l'iscrizione a scuola.

Da alcuni mesi il servizio si è allargato e, oltre alla distribuzione di kit alimentari e la presenza di alcuni medici che hanno prescritto le cure per le malattie più frequenti di chi vive per strada, come ad esempio quelle dermatologiche.

La stessa attività viene svolta da Sant'Egidio anche a Bouaké, la seconda città della Costa d'Avorio, dove Sant’Egidio si è resa protagonista di un altro gesto significativo: domenica 13 ottobre 2024 i giovani della Comunità hanno distribuito kit scolastici a una cinquantina di bambini del quartiere Koko. Per molti di loro, infatti, accedere a materiali scolastici di base non è scontato, e l'iniziativa rappresenta una concreta opportunità di partecipazione alla vita scolastica con dignità e speranza. Attraverso la raccolta di donazioni di materiale scolastico, Sant’Egidio non solo risponde a un bisogno materiale, ma rafforza quel senso di comunità che è la base per costruire una società più giusta e coesa.