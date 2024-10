All'EcoLab di Pace la solidarietà fa la differenza: alle crisi climatiche, sociali e ambientali si risponde anche così

Il cambiamento climatico sta colpendo duramente l'Italia e il mondo, come è evidente dai fenomeni estremi diventati sempre più comuni negli ultimi anni: alluvioni, siccità e temperature estreme.

Di fronte alla domanda "che cosa posso fare io" di fronte alle crisi ambientali, ma anche a quelle sociali e umanitarie, un gruppo di giovani a Roma sta rispondendo con un impegno originale e creativo: dare nuova vita a ciò che viene scartato e farne strumento di solidarietà.



Ogni sabato pomeriggio, all’Eco Lab di Pace, i Giovani per la Pace di Sant’Egidio si dedicano a smistare i vestiti donati alla Comunità, igienizzandoli e preparandoli per la distribuzione. Questi capi raggiungeranno destinazioni talvolta vicine - come le “case dell’amicizia” di Sant’Egidio, dove poveri e fragili trovano un aiuto concreto, ma faranno parte anche di spedizioni internazionali di aiuti umanitari, come quelli che regolarmente Sant'Egidio invia in Ucraina dall'inizio della guerra.



In un'epoca segnata da consumi e sprechi e con la crisi climatica che mette sotto pressione le risorse globali, l’iniziativa dei Giovani per la Pace è un esempio pratico di economia circolare e di consapevolezza ambientale. Ogni abito riutilizzato non solo evita l’ulteriore impatto ambientale derivante dalla produzione e dallo smaltimento, ma diventa anche uno strumento di aiuto per chi vive situazioni di estrema fragilità.



I Giovani affermano così che, anche nei momenti più difficili, come quelli che stiamo attraversando oggi, è possibile fare la differenza attraverso gesti di solidarietà e di cura per il pianeta, alzando lo sguardo per non sprecare le risorse di cui disponiamo, ma farne un bene condiviso.