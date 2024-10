La Casa Famiglia per gli anziani "Simeó i Anna" a Barcellona, festeggia il quinto anniversario

“Questa casa ha un valore per tutto il quartiere e per l'intera città”. Con queste parole di Andrea Riccardi, che contenevano un progetto preciso di accoglienza e di integrazione tra generazioni, veniva inaugurata, cinque anni fa, la casa famiglia per anziani “Simeó i Anna”, nel cuore di Barcellona.

Oggi, nella casa vivono cinque anziani, giunti lì da percorsi di vita diversi e talvolta drammatici: qualcuno reduce dall'esperienza dell'istituzionalizzazione in casa di riposo, altri da lunghi periodi di solitudine e abbandono.

Negli anni, attorno alla casa, si è creata una rete sociale fitta e molto diversificata, che vede soggetti e generazioni diverse integrarsi andando a ricostruire un tessuto di famiglia.

La responsabile, Montserrat Vilaseca, in occasione della celebrazione di questo anniversario, ha sottolineato questo aspetto: “Questa Casa Famiglia - ha detto - è diventata un modello di convivenza, in cui gli anziani possono vivere in un ambiente familiare, integrati nella vita del quartiere. Qui gli anziani accolgono i più giovani, dando vita a un grande movimento di solidarietà”.

Attorno alla Casa Famiglia è infatti cresciuto il movimento“Viva gli Anziani”, con la promozione di numerose attività solidali che vedono protagonisti gli anziani del quartiere: la preparazione dei pasti per i senzatetto, la creazione di manufatti artigianali a sostegno di progetti umanitari in Africa, o la visita alle pesone più fragili e ai malati. A questo si affianca un impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale del quartiere e una fitta rete di relazioni con i più giovani, che scoprono così la fecondità del rapporto con le generazioni che li precedono, il valore della loro testimonianza e della cultura che essi trasmettono.