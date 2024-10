Contrastare l'abbandono scolastico nella periferia di una grande città africana: a Yaoundè la distribuzione di kit scolastici sostiene la scolarizzazione dei bambini più poveri

Alla periferia di Yaounde, nel quartiere di Mvan, si concentrano famiglie che provengono dalle zone limitrofe alla grande città: piccoli centri poverissimi, privi di servizi, tra cui le scuole. Molti di questi nuclei familiari non hanno casa e vivono "accampati" alla meglio, sulla strada. Per i loro bambini, l'accesso alla scuola è un diritto non facile da esercitare, proprio a causa dell'estrema povertà, delle condizioni economiche e abitative. Il rischio di dispersione e abbandono scolastico è quindi molto alto.

La Scuola della Pace è un sostegno educativo di grande importanza in questa situazione: offre un ambito di studio e di socializzazione ma anche cerca di prevenire la dispersione scolastica con interventi semplici ma necessari. Per chi arriva in città dai villaggi, è una porta a cui bussare per chiedere aiuto per l'istruzione dei propri figli.

All'inizio del nuovo anno di lezioni, la Comunità di Yaounde ha realizzato, per tutti i bambini della Scuola della Pace, una distribuzione di kit scolastici completi (dagli zaini alla cancelleria, le uniformi, i libri di testo) senza i quali i ragazzi non possono frequentare le lezioni. Un segno di solidarietà con le famiglie in condizioni di estrema indigenza e un incoraggiamento a sostenere la frequenza scolastica dei loro figli, il primo passo per consentire loro l'emersione dalla marginalità e dall'esclusione.