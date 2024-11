I corridoi umanitari continuano ad essere una via legale e sicura per chi fugge da situazioni di guerra: accolti in Belgio 38 rifugiati siriani provenienti dal Libano

Mercoledì 6 novembre 2024, 38 rifugiati siriani sono arrivati all’aeroporto di Bruxelles-National attraverso i Corridoi Umanitari organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio dal 2018 in Belgio. Dopo aver vissuto sotto le bombe in Libano, ora queste persone sono al sicuro e legalmente accolte nel Paese. L’arrivo è stato segnato da applausi e fiori, un simbolo di speranza e rinascita.

Queste famiglie siriane, fuggite dalla guerra in Libano, potranno contare sull’accoglienza di diverse comunità ad Anversa, Brasschaat, Bruxelles, Chastre, Schaerbeek, Orp-Jauche, Turnhout, Werbomont e Zemst. Collettivi locali, composti da volontari, si occuperanno dell’accoglienza, dell’assistenza per la richiesta d’asilo e, successivamente, dell’integrazione delle persone nella società. Un team di professionisti fornirà assistenza ai comitati locali per garantire un supporto efficace e strutturato.