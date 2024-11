Inizia il freddo: per chi non ha casa è già inverno. Raccolta straordinaria di coperte

Con l'arrivo del freddo, cresce la necessità di proteggere chi non ha casa. In molti quartieri, a Roma e in altre città, Sant'Egidio ha avviato una raccolta straordinaria di coperte, un gesto semplice ma essenziale per garantire calore e dignità a chi ne ha più bisogno. Partecipare a questa iniziativa significa offrire non solo un riparo dal freddo, ma anche un segno tangibile di solidarietà e vicinanza umana.

Invitiamo chiunque voglia contribuire a portare sacchi a pelo, coperte pulite e in buono stato nei seguenti punti di raccolta:

Roma

Città EcoSolidale

via del porto Fluviale 2 (zona Ostiense)



Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Eur

Piazzale Konrad Adenauer 1a (vicino al Caffè Palombini)

ogni sabato dalle 10 alle 12

Monti - Esquilino

Via del Colosseo, 19

Venerdì 18:00 - 20:00

Domenica 17:00 - 19:00

Nomentano - Salario

via Benaco, 10

giovedì 14 novembre dalle 18:00 alle 20:00

Tiburtina/Pietralata

via Matteo Tondi, 80

Locali della Parrocchia di S. Vincenzo Pallotti (accanto al Teatro)

giovedì 14 e 28 novembre dalle 18:00 alle 20:00

giovedì 5, 12, 19 dicembre dalle 18:00 alle 20:00

sabato 16 novembre dalle 9:00 alle 12:00

sabato 7 e 21 dicembre dalle 9:00 alle 12:00

Trullo:

Casa della Comunità, via Monte delle Capre 23, pal. A, piano 3



Lunedì 9:00 - 11:00

Martedì17:00 - 19:00

Mercoledì 17:00 - 19:00

Giovedì 16:00 - 18:00

Venerdì 16:00 - 18:00

Milano

Raccolta di sacchi a pelo nuovi - Ordina qui

Per la consegna scrivere a [email protected]

Monterotondo

Via Edmondo Riva 42, Monterotondo

Mercoledì 16.45 - 18:00