Napoli: consegnate tredici borse di studio a studenti universitari migranti, messe a disposizione dalla Fondazione Erri De Luca

Martedì 12 novembre 2024, sono state consegnate tredici borse di studio a studenti universitari migranti, messe a disposizione dalla Fondazione Erri De Luca.

Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant'Egidio, un luogo di accoglienza e integrazione che quest’anno, dal primo settembre, ha accolto più di novecento studenti ricordando l’importanza dell’istruzione come ponte verso una società più inclusiva e giusta.

Alla manifestazione ha preso parte Erri De Luca, che ha ricordato che gli studenti sono come semi che vanno aiutati a germogliare e che, anche se ostacolati, trovano sempre la loro strada. Dal 2015, la Fondazione Erri De Luca dona borse annuali a chi, lungo i percorsi dei flussi migratori, ha scelto di restare in Italia per intraprendere o continuare i propri studi universitari.

Nel 2021 è stata stipulata un'intesa con l'Università Federico II e la Comunità di Sant'Egidio, «per il comune impegno a facilitare l'inserimento di studenti meritevoli immigrati, figli di immigrati e profughi nel sistema della formazione superiore italiana, nel rispetto del diritto universale e individuale all'istruzione e nell'intenzione di promuovere i valori del multiculturalismo, della solidarietà sociale e dell'inclusione sociale».

La cerimonia è stata conclusa dai contributi musicali di Fabio Schember e Anna Nastych.