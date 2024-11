Lo spirito di Assisi a Jakarta: preghiera e dialogo tra le religioni nell'Incontro "Immaginare la Pace"

Sabato 23 novembre la Comunità di Sant'Egidio di Giakarta ha tenuto un incontro di preghiera e dialogo interreligioso presso il Graha Pemuda Building, accanto alla Cattedrale, sul tema "Immaginare la pace", per fare eco all'ncontro Internazionale tenutosi a Parigi nel settembre 2024 nello spirito di Assisi.



A questo evento hanno partecipato rappresentanti di diverse religioni e culture e persone provenienti da diversi gruppi religiosi e background culturali. I relatori hanno trasmesso un messaggio di pace, ispirandosi al messaggio di Papa Francesco durante la sua visita in Indonesia nel settembre di quest'anno e all'appello alla pace lanciato durante l'incontro di Parigi.



Sono intervenuti il nunzio apostolico in Indonesia, mons. Piero Pioppo, il Presidente della Comunità buddista indonesiana, Philip K Widjaja, il Deputato della Divisione Istruzione e Formazione della Moschea Istiqlal, Mulawarman Hannase, Il Vicepresidente per gli Affari Religiosi e gli Affari Interumani di PHDI Pinandita Tuwari, il Segretario delle Relazioni Interreligiose della conferenza episcopale Agustinus Heri Wibowo e il coordinatore della Comunità di Sant'Egidio in Indonesia Teguh Budiono.

Come è tradizione di questi incontri, l'evento si è concluso con l'accensione delle candele della pace da parte dei leader religiosi e la firma dell'Appello per la Pace che è stato poi consegnato dai leader religiosi ai bambini come segno di un'eredità da trasmettere alle generazioni successive.



La cerimonia si è conclusa con un simbolo di profonda unione: i partecipanti hanno camminato insieme lungo il "Tunnel Silaturahmi" che collega la Chiesa Cattedrale con la Moschea Istiqlal, la più grande moschea dell'Indonesia, simbolo della fratellanza e dell'armonia interreligiosa che è al centro dello spirito di Assisi.



Attraverso questo incontro, lo spirito di Assisi rivive a Giakarta, incoraggiando uno spirito di dialogo interreligioso e l’impegno a immaginare e creare pace in un mondo pieno di sfide.



L'Incontro sui Media: