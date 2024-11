No Justice without Life. A Roma, il 28 novembre, il 14mo Congresso dei Ministri della Giustizia

A Roma, il 28 novembre, si terrà il 14º Congresso dei Ministri della Giustizia presso la Sala Benedetto XIII (via di San Gallicano 25), a partire dalle ore 10. L'evento, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, riunirà esponenti di alto livello delle istituzioni internazionali, ministri della giustizia e attivisti provenienti da tutto il mondo, per un confronto sul tema dell’abolizione della pena di morte. Un’occasione unica per rilanciare l’impegno globale in difesa della vita e promuovere un sistema di giustizia più umano e inclusivo.

Per partecipare è necessario inviare una email a [email protected]

PROGRAMMA

Saluti di benvenuto



Anne Eastwood

Ambasciatrice del Principato di Monaco



Prima sessione, ore 10



Moderatore: Marco Impagliazzo

Presidente della Comunità di Sant’Egidio



Mario Marazziti

Coordinatore della Campagna per l'Abolizione della Pena di Morte, Comunità di Sant’Egidio

On. Antonio Tajani

Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Italia



On. Titus Edward Singiso Mvalo

Ministro della Giustizia, Malawi



On. Yaya Kairaba Kaba

Ministro della Giustizia, Guinea



On. Suzana Norlihan Binti Alias

Avvocata e attivista, Malaysia



Seconda sessione, ore 11:30



On. Ignazio Cassis

Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, Confederazione Svizzera

On. Oyunsaikhany Altangerel

Ministro della Giustizia, Mongolia

On. Helena Mateus Kida

Ministra della Giustizia, Mozambico

On. Sylvie Kaytesi

Commissaria della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte (ICDP)

On. Thembisile Simelane

Ministra della Giustizia, Repubblica del Sudafrica