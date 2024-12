Il 5 Dicembre conferenza sui minori a Napoli, in occasione della mostra "Facciamo pace?!"

Giovedi 5 dicembre alle ore 17.30 a Napoli, presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, si tiene una conferenza di presentazione della mostra “Facciamo pace” accompagnata da una riflessione sui minori a Napoli.



La mostra, che affronta il tema della guerra attraverso le testimonianze dei bambini, rimane aperta fino al 16 Dicembre, dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:30 tutti i giorni escluse le domeniche.



Alla conferenza prendono parte autorevoli cultori dell’argomento per tracciare insieme strade percorribili perché non dominino violenza e abbandono scolastico.



In programma:



Maura Striano, Asssore all'educazione del Comune di Napoli



Claudia De Luca, Sostituto Procuratore Tribunale Minorenni Napoli



Dario Spagnuolo, Dirigente Scolastico



Maria Luisa Iavarone, Ordinario di Pedagogia Sperimentale Università Parthenope



Adriana Gulotta, Comunità di Sant'Egidio



Lanfranco Genito, MCE Gruppo Nazionale Educazione alla Pace e alla non violenza



Modera:



Paola Cortellessa, Dirigente Scolastico