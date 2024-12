Cristiani, musulmani e hindu insieme per Immaginare la Pace a Lahore, in Pakistan

Il 30 novembre scorso, a Lahore, presso il Park Arab Plot si è tenuto l'Incontro Interreligioso nello spirito di Assisi, "Immaginare la Pace".

Orgnizzato dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con il Peace Center di Lahore., ha visto la presenza di diversi leader di varie comunità religiose, invitati a diffondere il messaggio della pace in una società dove ancora molto aspri sono i contrasti e le tensioni tra le diverse comunità religiose.

Tra i partecipanti di spicco c'erano il Rev. Padre James Channan, Direttore esecutivo del Peace Center, alcuni Mufti delle principali moschee di Lahore, il Pandit Bhagat Laal in rappresentanza degli induisti e il Maulana Abdul Kabeer Azad, Imam della Badshai Mosque di Lahore, che da molti anni collabora con la Comunità di Sant'Egidio e partecipa agli incontri per la pace, che ha pronunciato il discorso conclusivo, in cui ha ripercorso le tappe della collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, rinnovando l'invito a promuovere insieme la pace nella società pakistana .

L'appello consegnato dai bambini e l'accensione del candelabro della pace hanno concluso l'incontro che ha avuto una importante eco nella stampa locale.