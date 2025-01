Papa Francesco riceve in udienza Andrea Riccardi: “Tenere viva la speranza della pace”. Migranti e pace al centro del colloquio

Il Papa riceve Andrea Riccardi, 'tenere viva la speranza della pace' Accogliere migranti valore Giubileo,esperienza corridoi positiva (ANSA)

CITTÀ DEL VATICANO, 02 GEN - Questa mattina papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, prof. Andrea Riccardi. A quanto si apprende, fra i temi del colloquio la necessità di continuare a tenere viva la speranza della pace di fronte alle numerose guerre in corso. Tra i punti indicati dal Papa per l'anno giubilare della speranza si è sottolineato il valore dell'accoglienza ai migranti, che fuggono da situazioni di conflitto e di privazione del necessario, accompagnata da una necessaria integrazione. Si è riflettuto sulla positiva esperienza dei corridoi umanitari e sulla loro implementazione, che ha permesso in questi anni di giungere in Italia e in Europa a diverse migliaia di migranti, ora ben integrati nei diversi contesti. (ANSA).