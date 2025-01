Il Natale di Sant'Egidio in video: in TV, sul web e sui social in Italia e nel mondo

Roma: Solidarietà nella Basilica di Santa Maria in Trastevere e in tutta la città

Napoli: Pranzo di Natale per i detenuti di Poggioreale

A Napoli, la Comunità di Sant’Egidio ha organizzato il Pranzo di Natale per 130 detenuti nel carcere di Poggioreale. L’iniziativa, nata nel 2004, è dedicata soprattutto ai reclusi più soli, che durante le festività non ricevono visite dai familiari.

Bari: Pranzo di Natale al Villaggio del Fanciullo con 160 ospiti

A Bari, il tradizionale Pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio si è tenuto al Villaggio del Fanciullo, radunando 160 ospiti tra migranti, senzatetto e persone che, pur avendo una casa, non hanno con chi condividere le festività.

Foggia: un pranzo di Natale di solidarietà nella Chiesa di San Giovanni di Dio



Il pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a Foggia, nella Chiesa di San Giovanni di Dio, ha visto una grande partecipazione di persone senza fissa dimora, anziani soli e migranti. La chiesa, recentemente riaperta come cappella universitaria, ha aperto le sue porte a chi vive emarginato, già seguito e sostenuto dalla comunità durante tutto l'anno.

Da Foggia a Lecce, passando per Bari e Laterza, i pranzi della solidarietà della Comunità di Sant’Egidio hanno accolto chi non ha una famiglia o una casa in cui trascorrere il Natale. Le tavolate natalizie, organizzate il 25 dicembre, si confermano un punto di riferimento per i poveri e i fragili in una regione che, come evidenziato dai dati, è la seconda in Italia per povertà relativa delle famiglie.A Padova, lo Studio Teologico della Basilica di Sant’Antonio è stato trasformato in una grande sala per accogliere 800 ospiti. Volontari e partecipanti hanno celebrato insieme la gioia del Natale.