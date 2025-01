Le fragilità come opportunità: La Trattoria de gli Amici raccontata nel programma di RaiTre 'Il Cacciatore di Sogni'

La Trattoria de gli Amici di Roma, è un ristorante che va oltre la semplice cucina: è un progetto di inclusione sociale.



Qui, persone con disabilità lavorano insieme a professionisti e volontari, creando un ambiente accogliente e solidale. Gli utili del locale sono destinati a iniziative di formazione per disabili nel settore della ristorazione e a progetti di inclusione lavorativa. Inoltre, la carta dei vini sostiene WINE FOR LIFE, un'iniziativa che contribuisce al programma DREAM della Comunità di Sant'Egidio, impegnato nella lotta contro l'AIDS in Africa.

Nella puntata del 12 gennaio 2025 del programma di RaiTre Il cacciatore di sogni, Stefano Buttafuoco, insieme all'ospite Flavio Insinna, racconta come le fragilità possano diventare opportunità di crescita.



La Trattoria de gli Amici è un esempio concreto di inclusione, dove il lavoro e la solidarietà si intrecciano, dimostrando come sia possibile creare un ambiente di integrazione e supporto per tutti.



Puntata del 12/01/2025: Guarda il video