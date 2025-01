A Trieste i Giovani per la Pace accolgono i migranti della rotta balcanica

I Giovani per la Pace di diverse città dell'Italia del Nord- est (Padova, Treviso, Parma, Bologna, Trieste, Trento e Mestre) si sono riuniti a Trieste per portare solidarietà ai migranti giunti attraverso la rotta balcanica. L’iniziativa ha coinvolto oltre cento persone che vivono in condizioni precarie, tra edifici abbandonati nella periferia triestina, le zone del Porto Vecchio e del campo di Camposacro.

Per alcuni giorni sono stati organizzati i “pranzi dell’amicizia” nella sede di Sant’Egidio, offrendo non solo pasti caldi, ma anche momenti di incontro, dialogo e di festa. Per i migranti del campo di Camposacro, è stata attivata una scuola di italiano, fondamentale per favorirne l’integrazione.



I migranti sono in gran parte molto giovani e provengono per lo più a paesi dell'Asia e del Medio Oriente: Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Siria e Iraq. L'incontro con giovani spesso coetanei incoraggia a raccontare il lungo e pericoloso viaggio che li ha portati in Italia, animati dalla speranza di un futuro sereno, di un lavoro dignitoso, di pace. Questi giorni sono una prima esperienza positiva: l’accoglienza ricevuta ha fatto sentire molti finalmente al sicuro.