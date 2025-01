Dal 18 al 25 gennaio 2025, la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: perché tutti siano una cosa sola

Dal 18 al 25 gennaio 2025, la Chiesa celebra la Settimana per l'Unità dei Cristiani,

un tempo di riflessione e preghiera in unione con i cristiani di tutte le confessioni.



In questa settimana la Comunità di Sant’Egidio, ovunque nel mondo, dedica all'invocazione

per l'unità gli incontri di preghiera che vedono raccolta ogni Comunità

e promuove preghiere e incontri a carattere ecumenico.



Tutte le sere nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria in Trastevere, si prega in particolare per l’Unità dei cristian

18 gennaio

Inizia la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare della Chiesa cattolica

19 gennaio

Preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare delle Chiese ortodosse

20 gennaio

Preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare delle antiche Chiese d'Oriente (siro ortodossa, copta, armena, etiopica, sira del Malabar) e della Chiesa assira

21 gennaio

Preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare delle Chiese della Comunione anglicana

Genova

Martedi 21 gennaio ore 17.45m Sala Frate Sole, piazza della Nunziata 4

INCONTRO DI RIFLESSIONE SUL TEMA «CREDI TU QUESTO?» DAL CONCILIO DI NICEA A OGGI

con la partecipazione di Lidia Maggi, Pastora Battista e Mons. Franco Buzzi, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana

Padova

Martedì 21 gennaio ore 19.30, Chiesa dell'Immacolata

22 gennaio

Preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare delle Chiese e comunità ecclesiali protestanti (luterane, riformate, metodiste, battiste, pentecostali ed evangelicali)

Genova

Giovedì 23 gennaio ore 20.45, Sala Luterana Stöhr, Via Assarotti 21 A, Camminata Ecumenica

Livorno

Mercoledì 22 gennaio ore 18:30, chiesa di San Giovanni Battista con il vescovo Simone Giusti

Parma

Mercoledì 22 gennaio ore 19, chiesa di Santa Caterin, Borgo Santa Caterina 10. Preghiera ecumenica insieme con la Chiesa Ortodossa Moldava

Roma

Mercoledì 22 gennaio ore 19.30, parrocchia Santa Maria del Carmelo, preghiera con padre Vladimir Laiba del Patriarcato Ecumenico e con la pastora Mirella Manocchio della Chiesa Metodista

23 gennaio

Preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare delle comunità cristiane in Africa

Roma

Giovedì 23 gennaio ore 19, parrocchia di San Romano Martire preghiera con un rappresentante della Chiesa ortodossa romena

Giovedì 23 gennaio ore 20, visita del memoriale dei nuovi martiri e preghiera a San Bartolomeo all'Isola Tiberina con una delegazioni di professori e studenti dell'Istituto Ecumenico di Bossey del Consiglio Ecumenico delle Chiese, accompagnati da Ufficiali del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani

Giovedì 23 gennaio ore 19.00, Chiesa Preziosissimo Sangue, Largo Pannonia

24 gennaio

Preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare delle comunità cristiane in Europa e nelle Americhe

Genova

Venerdì 24 gennaio ore 17.45 in Cattedrale

VEGLIA ECUMENICA CON LA PARTECIPAZIONE DI:



Arcivescovo Mons. Marco Tasca, Chiesa Cattolica di Genova

Padre Filip Sorin, Chiesa Ortodossa Romena di Genova

Pastori Ulrike e William Jourdan, Chiesa Valdese di Genova

Dott. Luca Manfredini, primario dell'Hospice del Gaslini

25 gennaio

Si conclude la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare delle comunità cristiane in Asia e Oceania