Un nuovo Centro oculistico gratuito alla Casa dell’Amicizia di Piazza dei Consoli, a Roma, grazie alla collaborazione tra Sant'Egidio e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia

È stato inaugurato il 16 gennaio 2025, il nuovo Centro oculistico sociale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia presso la Casa dell’Amicizia della Comunità di Sant'Egidio a Roma, Piazza dei Consoli.



Patrocinato dal Dicastero per l’Evangelizzazione–Giubileo 2025, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma, il centro offrirà 1.500 visite gratuite e circa 1.300 occhiali da vista a chi non può permettersi queste cure. Già attive le prenotazioni per i due pomeriggi a settimana in cui il centro sarà aperto alle visite che saranno effettuate da medici oculisti dell’IRCCS Fondazione Bietti.

“La marcia in più di questa realtà è che promuove non soltanto la cura della vista fisica, ma anche quella del cuore, ed è significativo che il Centro oculistico sia collocato nel luogo dove ogni domenica viene celebrata la liturgia eucaristica. È un’iniziativa che porta il Vangelo dentro la vita”, ha affermato mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.



“Siamo felici di inaugurare, in questa bella sede, il nuovo servizio di visite oculistiche in favore dei più poveri”, ha detto l’amministratore della Comunità di Sant’Egidio Stefano Carmenati. “Le Case dell’Amicizia sono un complesso di iniziative totalmente gratuite per venire incontro alle diverse necessità delle persone in difficoltà, che si sono ritrovate più sole che mai nel mezzo dell’emergenza sanitaria e sociale, causata prima dalla pandemia e poi dalle conseguenze economiche delle guerre. Oggi si apre come un nuovo tassello di speranza nell’anno giubilare”. Gli ha fatto eco Andrea Rendina, segretario generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, che ha definito il nuovo Centro oculistico come “un dono che nasce con il Giubileo per andare oltre il periodo stesso”.



Presenti all’inaugurazione anche Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e politiche abitative del Comune di Roma, Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, e Francesco Laddaga, presidente del VII Municipio di Roma, che hanno ringraziato la Comunità di Sant’Egidio e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia per questa nuova realizzazione in contrasto alla povertà sanitaria.