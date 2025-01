Inaugurata una nuova Casa dell'Amicizia di Sant’Egidio a Pavia, nel rione Scala. Ospita il programma "Viva gli Anziani!"

Sabato 18 gennaio è stata inaugurata la nuova Casa di Sant’Egidio nel Rione Scala, a Pavia, alla presenza delle autorità cittadine e di moltissimi residenti del quartiere. Situati al piano strada, in un luogo fortemente visibile, i locali ospiteranno gli incontri della Comunità di quartiere, gli uffici del programma “Viva gli anziani!” (che raggiunge più del 90% degli anziani del Rione Scala e del vicino quartiere Mirabello) e le distribuzioni alimentari.

La riqualificazione dell’immobile, di proprietà del Comune di Pavia, è stata resa possibile tramite finanziamenti di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e Fondazione Famiglia Chalmers.

Tante le aspettative dei residenti presenti all’inaugurazione, che ha significato l’apertura di una porta in un quartiere che, nel corso degli anni, si è progressivamente desertificato: sono state chiuse la scuola, l’unico supermercato, i pochi esercizi commerciali.



Sono intervenuti il sindaco Michele Lissia e il vescovo, mons. Corrado Sanguineti che ha sempre incoraggiato fin dall’inizio il servizio della Comunità nel Rione Scala, interpretando la chiamata di papa Francesco a ripopolare le periferie con una presenza cristiana tra la

gente. Oggi nel quartiere gli anziani della Comunità di Sant’Egidio pregano per la pace e i malati, ascoltano il vangelo, cucinano alimenti che vengono poi distribuiti nelle cene itineranti ai senza fissa dimora. Sono gli attivisti di “Viva gli Anziani!” un programma innovativo per scongiurare l’isolamento dei più fragili e per ripopolare di umanità tutta la vita del quartiere.



