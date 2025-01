Marco Impagliazzo eletto presidente della Comunità di Sant'Egidio. A lui gli auguri di buon lavoro!

Domenica 26 gennaio, al termine di una larga consultazione che ha coinvolto, dal novembre scorso, tutte le Comunità di Sant’Egidio nel mondo, Marco Impagliazzo è stato nuovamente eletto, per il prossimo quinquennio, presidente della Comunità oggi presente in più di 70 paesi.



L’assemblea elettorale, che ha visto la partecipazione in presenza, a Roma, di 158 delegati provenienti da tutti i continenti, è stata inaugurata sabato scorso da un pellegrinaggio a San Pietro, con il passaggio della Porta Santa.

A conclusione di un confronto assembleare durato due giorni, Marco Impagliazzo ha tracciato le linee di un quinquennio che si apre in un contesto internazionale attraversato da preoccupanti conflitti e da una riabilitazione della violenza, a diversi livelli. Di fronte a questo scenario il presidente ha invitato la Comunità a rafforzare il suo impegno per la pace e l’attenzione alle diverse periferie geografiche e “della vita”, nell’amicizia che ha sempre avuto con i poveri in tutto il mondo.