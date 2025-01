Memoria della deportazione degli ebrei di Livorno

Tra la fine del dicembre 1943 e il gennaio del 1944 si consumò la deportazione degli ebrei livornesi.

Gli ebrei furono arrestati nelle loro case, per lo più situate nel centro storico dove vivevano e lavoravano da secoli, oppure nei luoghi di sfollamento in cui si erano rifugiati dopo i disastrosi bombardamenti del maggio e del giugno del 1943. Tra loro si trovava anche un folto gruppo di ebrei greci e turchi, legati a Livorno da antichi legami familiari e materiali.

Gli arresti furono eseguiti da fascisti italiani in collaborazione con le forze di occupazione tedesche.





Programma della Giornata - Martedì 28 gennaio 2025

Ore 10.00 – Piazza Garibaldi

Pietre di inciampo – Ricordo della famiglia Levi (Via Pellettier)



Ore 17.00 – Piazza Giovine Italia

Pietre di inciampo – Ricordo di Nella Corinna Coen (B.go Cappuccini)

Corteo silenzioso per le vie del centro cittadino



Ore 17.45 – Piazza Benamozegh

Cerimonia conclusiva



Indirizzi di saluto delle Autorità civili e religiose



Interventi e testimonianze



Accensione della Menorah



Omaggio alle vittime della Shoah e dei lager nazifascisti