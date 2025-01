Immigrazione: prima missione in Africa per i "Corridoi lavorativi"

Si è appena conclusa la prima missione in Africa per implementare i “corridoi lavorativi”, il nuovo progetto che punta a favorire l’ingresso regolare di migranti richiesti dalla nostra economia. Grazie agli accordi stabiliti dal protocollo firmato nell’aprile scorso con i ministeri dell’Interno, degli Esteri e del Lavoro, la Comunità di Sant’Egidio ha avviato un piano in collaborazione con Manpower e Mays International, società specializzata nella gestione di progetti internazionali. L’obiettivo è individuare i candidati all’emigrazione regolare per motivi di lavoro costruendo le condizioni, anche sotto il profilo della formazione e della crescita professionale, per l’incontro con le richieste di alcune imprese italiane.



La prima visita si è svolta in Costa d’Avorio, uno dei tre paesi previsti per far partire l’iniziativa (insieme a Libano ed Etiopia), a cui ha preso parte un’équipe di operatori della Comunità e una squadra di Mays International.



Seguendo il modello di accoglienza e integrazione già sperimentato dai Corridoi Umanitari - che hanno permesso finora l’ingresso regolare in Europa (Italia, Francia, Belgio, Andorra) di quasi 8mila rifugiati in condizioni di vulnerabilità - per la prima volta si è deciso di applicarlo (inizialmente per 300 persone) anche per chi desidera emigrare in modo regolare in Italia per trovare un impiego e contribuire allo sviluppo economico del nostro paese.



Il risultato di questa missione si è concretizzato nella raccolta degli elementi necessari alla predisposizione di un progetto che verrà presto presentato ai Ministeri competenti e alla selezione di un gruppo di cittadini ivoriani che hanno già conseguito una preparazione idonea e che saranno ulteriormente qualificati nel profilo professionale di tecnici elettromeccanici, per ricoprire alcuni ruoli professionali di cui le imprese italiane manifestano una crescente esigenza.