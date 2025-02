Gli appuntamenti del ricordo di Modesta Valenti e delle persone senza dimora morte per la durezza della vita di strada

La Comunità di Sant'Egidio celebra il ricordo di Modesta Valenti e di tutti coloro che sono morti a causa della povertà e della vita di strada. La memoria di Modesta, anziana senza fissa dimora, che ha perso la vita il 31 gennaio 1983 in attesa che qualcuno decidesse di prestarle soccorso, ha segnato profondamente l'amicizia della Comunità con chi vive per strada.

Da quel giorno ogni anno sostiamo nella preghiera in ricordo delle persone senza dimora perché nessuno sia dimenticato o escluso.



Domenica 2 febbraio a Roma nella Basilica di Santa Maria in Trastevere alle ore 12 si è celebrata la liturgia in memoria di Modesta. Vai al video



Altri appuntamenti

La pagina è in continuo aggiornamento con l'aggiunta degli appuntamenti segnalati alla redazione

Domenica 2 febbraio

Barcellona: Basilica dels Sants Just i Pastor, ore 11.30

Milano: Chiesa di San Bernardino, Via Lanzone 13, ore 10:30

Domenica 9 febbraio

Roma

Garbatella - Tormarancia

San Michele, piazzale Antonio Tosti 4, ore 11.30



Tor Bella Monaca

Casa della Comunità, via dell’Archeologia 57, ore 10.45

Domenica 16 febbraio

Bologna: Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano in Strada Maggiore 4, ore 12. La celebrazione sarà presieduta dal card. Matteo Zuppi

Firenze: Chiesa di Santa Maria dei Ricci, via dei Corso, ore 10.45

Roma: Sede della Comunità di Sant'Egidio al Tuscolano, piazza dei Consoli 16, ore 10

Sabato 22 febbraio

Aversa: Chiesa di Santa Maria Assunta, via Castello, ore 18

Domenica 23 febbraio

Genova: Basilica dell'Annunziata, ore 11.30

Roma

Appio San Giovanni

Chiesa del Preziosissimo Sangue, largo Pannonia, ore 11



Centocelle- Quarticciolo-Torpignattara

San Barnaba, piazza dei Geografi, ore 11.30



Ostia

Santa Maria Stella Maris, viale dei Promontori 113, ore 11.30



Ostia

Cappellina della Comunità, via Baffigo 7, ore 11.30



Prima Porta

San Crispino da Viterbo, Via Offanengo 6, ore 9



Primavalle

Cappellina San Francesco, via Michele Bonelli, ore 11.30



Torrenova

San Gaudenzio, Via della Tenuta di Torrenova 114, ore 11.15



Civitavecchia: Cattedrale di San Francesco, piazza Vittorio Emanuele, ore 12

Anzio: Parrocchia di San Benedetto, corso Italia 1, ore 11.30

Torino: Chiesa dei Santi Martiri, via Garibaldi 25, ore 12

Trieste: Chiesa del Sacro Cuore in via del Ronco 12, ore 12

La celebrazione viene presieduta dal direttore Caritas p. Giovanni La Manna sj



Domenica 2 marzo

Roma

Laurentino

San Mauro abate, via Francesco Sapori 10, ore 11.30



Primavalle

Gesù Divino Maestro, via Vittorio Montiglio 18, ore 11.30



Trullo

Gesù Maestro, via Portuense 739, ore 11

Monterotondo: Santa Maria delle Grazie, piazza Santa Maria delle Grazie, ore 18

Domenica 9 marzo



Roma

Pietralata

Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, via Casal de' Pazzi 88, ore 11.30



Flaminio

Santa Croce al Flaminio, via Guido Reni 2, ore 12



Esquilino

Basilica di Santa Prassede, Esquilino, ore 18

Domenica 23 marzo

Napoli: nel Duomo, ore 11

La celebrazione viene presieduta dal card. Domenico Battaglia