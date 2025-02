“Amiamoli e proteggiamoli”, un summit in Vaticano per dar voce ai diritti dei bambini

Lunedì 3 febbraio si terrà a Roma, alla presenza di Papa Francesco, il summit internazionale “Amiamoli e proteggiamoli”, per dar voce ai diritti dei bambini.



Alla presentazione in Sala Stampa della Santa Sede, il presidente della Comunità Marco Impagliazzo ha collocato l’evento “nel quadro del Giubileo della Speranza”. In un tempo di “crisi morale globale – ha affermato Impagliazzo - il Summit intende accendere una luce, perché il mondo è pieno della tristezza dei bambini, a cui il Papa vuole restituire un sorriso e un futuro”.



L’evento del 3 febbraio si articolerà in vari Panel, dedicate all’approfondimento di diverse problematiche legate alla vita dei bambini: la guerra, l’educazione, la salute.