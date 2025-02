A Bologna una risposta all'emergenza freddo: Sant'Egidio apre un luogo di accoglienza per chi non ha casa

A Bologna, nell'oratorio di Santa Maria dei Guarini, la Comunità di Sant'Egidio ha aperto un'accoglienza notturna per le persone senza fissa dimora. È da molti anni che questa struttura accoglie nei mesi più freddi coloro che hanno bisogno di una casa dove dormire, dove non ci si limita a dare un letto e un pasto, ma si offre calore, amicizia e una speranza per il futuro.

L'emergenza freddo ha portato all'apertura di nuove strutture per ospitare i più fragili in molte parti d'Italia. A Treviso, la chiesa di Santa Maria del Sile e la chiesa di San Martino restano aperte durante la notte per offrire rifugio da gelo.

Queste sono solo alcune delle tante iniziative che le Comunità mettono in ovunque si trovino, sulla scia di quel "movimento di solidarietà" - così definito dal Presidente di Sant'Egidio Marco Impagliazzo - che scaturì dalla vicenda di Modesta. La sua vicenda è ricordata ogni anno con una liturgia in Santa Maria in Trastevere e in altri luoghi di Roma e del mondo. Per sapere gli altri appuntamenti.