A Bruxelles nella Giornata della Fratellanza Umana, Sant'Egidio ha promosso un incontro interreligioso conviviale

Martedì 4 febbraio si è tenuta a Bruxelles una colazione interreligiosa. Gli invitati delle diverse chiese e religioni presenti in Belgio si sono incontrati per una conversazione cortese e informale sul tema “Verso una società più resiliente - il ruolo delle religioni”.



Il 4 febbraio è considerato la Giornata della fratellanza tra gli uomini e fa riferimento alla dichiarazione congiunta firmata ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam Ahmed Al-Tayyeb dell'Università Al-Azhar. Degli incontri interreligiosi si svolgono in tutto il mondo durante la prima settimana di febbraio, la Settimana dell'Armonia Interreligiosa. In questo contesto, la Comunità di Sant'Egidio organizza annualmente una colazione interreligiosa.