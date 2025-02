Online la Guida 2025 di "Dove mangiare, dormire, lavarsi" di Genova. Un aiuto per chi ha bisogno di aiuto e per chi vuole offrirlo alle persone senza dimora

Genova, con i suoi vicoli stretti e le sue piazze luminose, è una città che racconta storie diverse a chi la attraversa. Per alcuni, è un luogo di bellezza e opportunità; per altri, invece, può diventare un labirinto di difficoltà e solitudine.

Per chi vive ai margini, orientarsi tra i servizi di aiuto e accoglienza non è sempre semplice. Ecco perché nasce questa guida: una bussola tascabile, uno strumento utile per chi cerca sostegno e per chi desidera offrire una mano. Nei suoi percorsi si intrecciano indirizzi di mense, centri di ascolto, dormitori e spazi dove la solidarietà si fa concreta. Un piccolo vademecum che può fare la differenza tra il sentirsi persi e il ritrovare un punto di riferimento.

Questa guida, però, è anche un'opera collettiva, un lavoro che cresce con il contributo di chi la usa e la migliora. Per questo, ogni suggerimento è prezioso: segnalazioni e aggiornamenti permettono di tenerla viva, sempre attuale, sempre più utile. Un modo per rendere visibile ciò che rischia di essere dimenticato.

E proprio per non dimenticare, questa guida è dedicata a Pietro Magliocco. La sua storia è quella di molti: una vita difficile, un rifugio precario nella stazione di Sampierdarena, una malattia trascurata fino all'ultimo istante. Pietro è morto la notte stessa del suo ricovero, aveva 57 anni. Con lui, ricordiamo tutte le persone che, in questi anni, hanno perso la vita per strada.