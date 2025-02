Dal Pakistan, un gruppo di 46 profughi afghani sono arrivati in Belgio con i corridoi umanitari

All'aeroporto nazionale di Bruxelles - Zaventem, in Belgio, sono arrivati mercoledì 12 febbraio 2025, 46 rifugiati afghani, nel contesto dei Corridoi Umanitari. Si tratta in tutto di nove famiglie, musulmane e cristiane, che vengono accolte ad Antwerpen, Boechout, Bruxelles, Mechelen e Nivelles. La Comunità di Sant'Egidio, insieme a comitati locali di volontari, aiuteranno queste famiglie durante la procedura d'asilo e per l'integrazione nella società belga.



Tutti i gruppi familiari arrivati erano fuggiti dall'Afghanistan dopo il ritorno dei Talebani nel 2021 e che hanno vissuto una vita difficile in Pakistan in questi anni. Della loro vicenda ha dato una testimonianza toccante Lisa Hassani all'Incontro per la Pace "Immaginare la Pace" di Parigi qualche mese fa.

Questo recente arrivo si inserisce nell'impegno preso da Sant'Egidio di non dimenticare e non abbandonare l'Afghanistan e il suo popolo e di garantire ai profughi una vita sicura.

I Corridoi Umanitari sono un'iniziativa umanitaria della Comunità di Sant'Egidio e i suoi partner ecumenici, per creare vie d'ingresso legali e sicuri in Europa per rifugiati vulnerabili. Dal 2016 sono arrivati così pîù di 8000 persone, per lo più in Italia e Francia. Il Belgio ha integrato più di 400 rifugiati arrivati con i Corridoi Umanitari.