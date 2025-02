Inaugurato alla fine di ottobre a Roma l'ambulatorio veterinario Lav: un aiuto per le persone fragili che vivono con un animale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio e si propone come un aiuto concreto, un centro di cura per cani e gatti che vivono in famiglie con fragilità sociali, non sempre in grado di rispondere a tutti i bisogni dei propri animali. Il servizio è di Luciana Celeste.